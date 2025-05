Chi era Mauro Consolandi, lo speleologo morto precipitando per 15 metri nella Grotta Remeron

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Si chiamava Mauro Consolandi, lo speleologo morto oggi, sabato 24 maggio, in seguito a un incidente avvenuto durante l'esplorazione della Grotta Remeron di Comerio (in provincia di Varese). Il 73enne, istruttore del Club alpino di Biella, stava affrontando una sezione non aperta al pubblico quando è scivolato in corrispondenza del primo pozzo precipitando per 15 metri. I suoi compagni di escursione hanno provato a rianimarlo sul posto e hanno dato l'allarme appena possibile. All'arrivo dei soccorsi, però, lo speleologo era deceduto.

Consolandi era uno speleologo molto esperto nelle discese in grotta e faceva anche parte del direttivo del Club Alpino Italiano Biellese. Sabato 24 maggio aveva preso parte al gruppo partito dalla cittadina piemontese per affrontare l'ambiente ipogeo, nella Grotta Remeron. L'escursione era partita di prima mattina e l'incidente è avvenuto intorno alle 12. Il 73enne sarebbe precipitato in uno dei pozzi di cui si compone la grotta. Con lui c'era anche la moglie e un secondo uomo, un 52enne, è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Quando i tecnici del Soccorso Alpino hanno raggiunto il gruppo, per Consolandi non c'era più nulla da fare. L'operazione è durata diverse ore e intorno alle 17:30 è arrivata la notizia del decesso dello speleologo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Varese, che si stanno occupando dell'esatta ricostruzione dell'accaduto. Il 73enne risiedeva a Brusnengo, in provincia di Biella, e ha tramandato la passione per la montagna anche al figlio, tecnico del Soccorso Alpino.