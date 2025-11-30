milano
Sciopero a Milano il 30 novembre, stop a metro, bus e tram: orari Atm e fasce di garanzia

Oggi, domenica 30 novembre, è in programma uno sciopero dei mezzi Atm a Milano di 4 ore. Previsti disagi su bus, metro e tram dalle 8:45 alle 12.45.
A cura di Francesca Caporello
Oggi, domenica 30 novembre, è in programma uno sciopero dei mezzi Atm a Milano della durata di 4 ore. Previsti disagi su bus, metropolitane e tram dalle 8:45 alle 12.45. La protesta coinvolge quindi solo le ore centrali della mattina e dunque rimangono invariate le fasce orarie di garanzia, dalle 6 alle 9 circa.

Tra le motivazioni principali della protesta, spiega Atm, c'è una mancanza di adeguata sicurezza per il personale di bordo, i tempi di percorrenze dei mezzi di superficie e diverse problematiche di viabilità.

Orari di bus, metro e tram a Milano per lo sciopero del 30 novembre

Tutte le linee Atm che riguardano bus, metro e tram potrebbero non essere garantite dalle 8:45 alle 12:45. Il servizio della Funicolare Como-Brunate invece potrebbe non essere garantito dalle 8.30 alle 12.30.

Le motivazioni dello sciopero dei mezzi a Milano il 30 novembre

Come si legge sul sito di Atm lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Confial per i seguenti motivi: "sicurezza del personale di front line, tempi di percorrenze dei mezzi di superficie e problematiche di viabilità, pause pranzo per alcuni turni di lavoro in special modo per le turnazioni notturne, luoghi di ristoro per bisogni fisiologici da collocare presso i centri linea e ai capolinea.”  

Si tratta di una protesta che arriva appena due giorni dopo lo sciopero generale di venerdì 28 novembre, al quale il personale Atm non ha aderito.

