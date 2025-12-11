Sciopero generale a Milano il 12 dicembre, stop a treni e mezzi Atm: orari e fasce di garanzia

Sciopero generale a Milano venerdì 12 dicembre di tutti i settori pubblici e privati. A rischio bus, metro e tram Atm dalle 8:45 alle 15 e i treni Trenord. La protesta è indetta contro la legge di bilancio.

È in programma per domani, venerdì 12 dicembre, uno sciopero generale nazionale indetto dal sindacato CGIL nell'ambito del quale il servizio delle linee ATM potrebbe avere ripercussioni. Come spiega l'azienda di trasporti milanese il servizio potrebbe non essere garantito dalle 8.45 alle 15. In particolare, la linea della funicolare Como-Brunate potrebbe non essere garantita dalle 19.30 fino al termine del servizio.

Sciopero generale a Milano il 12 dicembre: i settori coinvolti

Lo sciopero di venerdì 12 coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, compresi i servizi in appalto e le attività strumentali. Lo stop interesserà l’intera giornata lavorativa e avrà impatto su scuola, trasporti pubblici locali e treni.

Orari e fasce di garanzia di bus, metro e tram ATM a Milano

A Milano, nel caso di Atm lo sciopero durerà dal mattino fino alle prime ore del pomeriggio, dalle 8.45 alle 14.

Lo sciopero dei treni Trenord il 12 dicembre: orari e fasce di garanzia

Per il settore ferroviario, lo sciopero si effettuerà dalle ore 00.01 alle ore 21.00 di venerdì 12 dicembre 2025 e potrà generare ripercussioni anche ai servizi Regionali, Suburbani, Aeroportuale e Lunga Percorrenza di Trenord.

Viaggeranno i treni con partenza prevista dall'orario ufficiale entro l’inizio dello sciopero e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 01.00 del 12 dicembre 2025.

Nella giornata del 12 dicembre 2025 saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 durante le quali viaggeranno i treni compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”.

In mancanza dei treni del servizio aeroportuale, saranno instituiti:

• autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i soli collegamenti aeroportuali tra “Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto” (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

• autobus a Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aeroportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Le motivazioni dello sciopero generale

Come spiega il sindacato Cgil in una nota diffusa, lo sciopero sarebbe stato proclamato in primis “per cambiare il Ddl Bilancio che peggiorerà le condizioni di vita e di lavoro delle persone colpendo lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati, giovani e donne".

Il sindacato continua poi spiegando le altre motivazioni: "per chiedere lo stop al riarmo e investimenti su sanità, istruzione, non autosufficienza e politiche abitative e sociali. Per una vera riforma fiscale che introduca una tassazione progressiva su tutti i redditi, prendere i soldi da grandi ricchezze ed evasione, fermare una flat tax generalizzata e i condoni, restituire a lavoratori e pensionati il drenaggio fiscale e introdurre un meccanismo di indicizzazione all’inflazione dell’IRPEF, scaglioni, detrazioni, trattamento integrativo, ecc…".

E ancora: "Aumentare le risorse per sostenere i rinnovi dei contratti pubblici e privati estendendo la tassazione degli incrementi salariali per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori e una vera riforma delle pensioni che superi la legge Fornero e introduca una pensione di salvaguardia per giovani e precari. Per chiedere di assumere provvedimenti e investimenti diretti a rilanciare le politiche industriali e del terziario per contrastare le delocalizzazioni, creare nuovo lavoro e dare seguito a una vera strategia di sviluppo per il Paese e per il Mezzogiorno".

Infine, conclude il sindacato, lo sciopero è stato proclamato "per salvaguardare l’occupazione, sostenere un piano straordinario di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, contrastare la precarietà dei contratti di lavoro, contrastare gli appalti non genuini e il subappalto a cascata, investire e tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro”.