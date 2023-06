Schianto tra un’auto e un monopattino a Milano: grave un uomo In via Melchiorre Gioia a Milano si è verificato un incidente tra un’auto e un monopattino elettrico: il 45enne alla guida del monopattino ha riportato un importante trauma cranico.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, lunedì 19 giugno, in via Melchiorre Gioia a Milano si è verificato un incidente tra un automobile e un monopattino elettrico. Alla guida di quest'ultimo mezzo c'era un uomo di 45 anni che è rimasto gravemente ferito ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

L'uomo alla guida del monopattino è stato trasferito d'urgenza in ospedale

L'incidente si è verificato alle 20.30. Un uomo era alla guida di un monopattino quando, all'angolo tra via Melchiorre Gioia e viale Liberazione, si è scontrato contro un'automobile. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso dov è stato ricoverato.

Il 45enne avrebbe riportato un trauma cranico: è in prognosi riservata

Avrebbe riportato un importante trauma cranico: il 45enne, quindi, è stato ricoverato in prognosi riservata considerate le gravi condizioni di salute. Nessuna notizia del conducente del veicolo. Mentre la vittima veniva portata in pronto soccorso, gli agenti della polizia locale svolgevano tutti i rilievi de caso. Non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'incidente: gli investigatori sono infatti alla ricerca di elementi che possano permettere di ricostruire esattamente la dinamica. Questo poi consentirà di accertare eventuali responsabilità.