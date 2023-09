Schianto tra due automobili, una si ribalta e investe due anziani: gravissima Una donna di 77 anni è in gravissime condizioni di salute dopo che è rimasta coinvolta in un incidente stradale a Milano: due auto si sono scontrate e una si è ribaltata colpendo due pedoni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, venerdì 8 settembre 2023, si è verificato un incidente stradale a Milano. Nell'impatto, che è stato molto violento, sono rimaste coinvolte due persone. Una delle due è ricoverata in gravissime condizioni di salute. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto in via Lorenteggio e precisamente all'angolo con via Inganni. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, intorno alle cinque e mezza, due automobili si sono scontrate. Nell'impatto, si è ribaltata un'automobile che ha poi colpito due anziani pedoni.

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica.

Una donna di 77 anni ricoverata in gravissime condizioni

Gli operatori hanno subito soccorso i due pedoni. Si tratta di un uomo di 84 anni e una donna di 77 anni. Proprio lei è in gravissime condizioni: è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Humanitas. L'84enne è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico.

Sono rimaste feriti in modo grave anche i due che si trovavano all'interno dell'automobile ribaltata. Anche in questo caso si tratta di una coppia: due 77enni, marito e moglie. Entrambi, liberati con l'aiuto dei vigili del fuoco, sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale San Raffaele.

Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.