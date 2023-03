Schianto tra due automobili, una finisce contro il guardrail: madre e figlio finiscono in ospedale Due automobili si sono scontrate nella tarda mattinata di oggi, in provincia di Brescia: nell’impatto sono rimasti feriti una mamma e il figlio.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale in provincia di Brescia: nella tarda mattinata di oggi, martedì 14 marzo, due automobili si sono scontrate. Nell'impatto sono rimasti feriti una madre e il figlio. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Uno dei due verserebbe in gravi condizioni di salute. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi di rito.

Lo schianto è avvenuto tra una Fiat Punto e una Volkswagen Golf: le due auto si scontrate intorno mezzogiorno lungo la strada provinciale 19, tra Rodengo Sainao e Gussago e in direzione Concesio. Sulla Volkswagen c'erano una donna di 57 anni e il figlio di venticinque anni. Sembrerebbe che i due stavano cercando di immettersi sulla careggiata dopo aver sostato in una piazzola di emergenza.

La possibile dinamica dell'incidente

E proprio a quel punto che è arrivata la Fiat Punto che ha tamponato l'auto: quest'ultima è andata a sbattere contro il guardrail. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto tre ambulanze. Il giovane che stava guidando la Fiat Punto è stato portato all'ospedale di Ome, ma avrebbe riportato solo lievi ferite. E non sarebbe in pericolo di vita.

Più gravi la 57enne e il figlio. Tutti e due sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia. Uno dei due è stato trasferito in codice rosso. Le forze dell'ordine, nel frattempo, hanno cercato di ricostruire la dinamica così da poter accertare eventuali responsabilità. Ovviamente per consentire tutte le operazioni di soccorso, si sono registrati alcuni problemi alla circolazione, ripristinata dopo alcune ore.