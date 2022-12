Schianto tra automobili per la nebbia: gravissimo un ragazzo di 25 anni Feriti i due conducenti delle vetture coinvolte, un 40enne e un 25enne: quest’ultimo è ricoverato in condizioni disperate. L’incidente avvenuto nella notte in provincia di Pavia, dopo un sorpasso con visibilità ridotta per la fitta nebbia.

Una notte senza visibilità, con la coltre di nebbia che nella Bassa Padana ricopre strade e campagne. Si sono scontrate così due automobili sulla Statale 211, nel lungo rettilineo tra Lomello e San Giorgio Lomellina in provincia di Pavia. Feriti i due conducenti, unici passeggeri a bordo delle vetture: il primo, 25enne, versa in gravissime condizioni; il secondo, 40enne, ferito in modo meno severo e trasportato in codice giallo all'ospedale di Alessandria. L'incidente sarebbe avvenuto intorno all'1 di notte.

La dinamica dell'incidente

La dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi insieme ai soccorsi sanitari dell'Areu con due ambulanze e due auto mediche da Pavia e Alessandria e ai Vigili del fuoco. In base a una primissima ricostruzione dell'accaduto, la Citroen C2 guidata dal 25enne di Trecate (Novara) sarebbe stata tamponata con violenza dalla Dacia Duster del 40enne, residente a Ceretto Lomellina, che in quel momento stava superando un camper.

Al rientro dal sorpasso, ancora a velocità sostenuta, il 40enne si sarebbe così trovato l'altra auto sulla corsia (verso San Giorgio-Mortara), accorgendosi solo all'ultimo della sua presenza a causa della gran nebbia di campagna. Violentissimo l'impatto frontale che ha scaraventato le due automobili fuori dalla corsia, facendole rotolare più volte su sé stesse.

Le condizioni di salute del 25enne

Gravissimo il 25enne a bordo della Citroen C2, che si è ritrovato all'improvviso davanti l'altra macchina in fase di sorpasso senza poter fare niente per evitarla. Trasportato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia, adesso è ricoverato in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravissime.