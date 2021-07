in foto: (Immagine di repertorio)

Tre giovanissimi sono rimasti coinvolti nella notte in un tragico incidente stradale che si è verificato sull'Autostrada A8, l'Autolaghi, all'altezza di Legnano, nel Milanese. Un ragazzo di 22 anni è purtroppo morto mentre due ragazze, di 21 e 22 anni, sono rimaste lievemente ferite nello scontro tra la loro auto e la vettura sulla quale viaggiava il giovane. Stando a quanto ricostruito dalla polizia stradale, l'auto su cui viaggiava il ragazzo avrebbe tamponato la vettura sulla quale si trovavano le due ragazze. L'impatto è stato molto violento, tanto che entrambe le vetture si sono ribaltate. Il ragazzo è stato sbalzato dall'abitacolo ed è finito sull'asfalto, morendo sul colpo. Le due giovani a bordo dell'altra vettura invece se la sono cavata con lievi ferite.

Il ragazzo è stato sbalzato dall'abitacolo

La segnalazione all'Azienda regionale emergenza è arrivata attorno all'1 del mattino. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, oltre alla polizia stradale e ai vigili del fuoco. Per il ragazzo non c'è stato purtroppo niente da fare: può essere che al momento dell'incidente non avesse la cintura di sicurezza allacciata ed è forse per questo motivo che è stato sbalzato dall'abitacolo. Le altre due ragazze sono entrambe state portate all'ospedale di Legnano in codice verde, per essere sottoposte a controlli. Non sono in gravi condizioni. Alla polizia stradale del distaccamento di Busto Arsizio spetterà accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e capire per quale motivo il 22enne non sia riuscito a frenare in tempo e ad evitare l'impatto che gli è risultato fatale. Non sono note al momento le generalità della giovane vittima.