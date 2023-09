Schianto frontale tra due auto nel Lodigiano, 4 feriti: tra loro anche un bambino di sei anni Ieri sera, sabato 16 settembre, in provincia di Lodi si è verificato un incidente stradale: due auto si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto è rimasto ferito anche un bimbo di sei anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: vigili del fuoco

Nella serata di ieri, sabato 16 settembre, a San Rocco al Porto (Lodi) si è verificato un incidente stradale: due automobili si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto sono rimaste ferite quattro persone su cinque che erano nelle vetture, tra queste c'è anche un bambino. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Codogno, che cercheranno di accertare eventuali responsabilità.

La dinamica dell'incidente a San Rocco al Porto

L'incidente si è verificato alle 22.15 in via Emilia e precisamente sulla strada statale 9, all'altezza di via Alberelle. Le due automobili si sono scontrate frontalmente. I rilievi serviranno a chiarire chi dei due abbia invaso l'altra corsia. I vigili del fuoco di Casalpusterlengo hanno provveduto a rimuovere le due automobili, ormai distrutte, dalla carreggiata. Nel frattempo, gli operatori sanitari del 118 fornivano le cure alle persone coinvolte.

Quattro persone sono rimaste ferite, tra loro anche un bambino

Tra i feriti c'è un ragazzo di 23 anni, una donna di 39 anni, un uomo di quarant'anni e un bambino di sei anni. Fortunatamente nessuno di loro è in pericolo di vita, ma hanno riportato ferite gravi. Sono stati trasferiti tutti in ospedale in codice giallo. Il piccolo è stato portato con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Un'ambulanza ha trasferito un ferito all'ospedale di Piacenza mentre gli altri due feriti sono stati portati con automediche e ambulanze all'ospedale di Cremona.