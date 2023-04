Scende dal bus e viene investita da una motocicletta: 15enne in gravissime condizioni Una ragazzina di 15 anni è stata travolta da una motocicletta, in provincia di Brescia, dopo essere scesa da un bus: è in gravissime condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Una ragazzina di quindici anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo che nel pomeriggio di ieri, sabato 29 aprile, è stata investita da una motocicletta: l'incidente si è verificato intorno alle 15 e lungo la strada Provinciale del Caffaro, al confine tra i Comuni di Lavenone e Vestone.

La ragazzina stava attraversando la strada

L'adolescente era appena scesa dal bus, nei pressi della ditta Frascio, e stava attraversando la strada: in quello stesso momento un motociclista ha sorpassato il mezzo. Sembrerebbe che l'uomo, originario di Bologna che si trovava a Brescia per una trasferta, non abbia potuto evitare l'impatto e ha così travolto la ragazzina.

È stato subito lanciato l'allarme: la centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze e un elicottero. Il motociclista, che è finito a terra insieme alla ragazzina, è stato trasferito al Poliambulanza: ha riportato ferite lievi.

È ricoverata in gravissime condizioni, ma non è in pericolo di vita

Molto più grave la quindicenne: la ragazzina è stata ricoverato agli Spedali Civili di Brescia. Sembrerebbe che non abbia mai perso conoscenza. Le sue condizioni, in ogni caso, sono molto gravi. Fortunatamente non è più in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Salò: gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Hanno inoltre sentito alcuni testimoni presenti al momento dell'incidente: tutti questi elementi aiuteranno anche ad accertare eventuali responsabilità.