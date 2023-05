Ragazza di 17 anni attraversa la strada e viene investita: è gravissima Verso le 8 di oggi mercoledì 17 maggio una 17enne si trovava in viale Legioni Romane a Milano quando è stato investita da un’auto.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Una ragazza di 17 anni si trova ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Milano. Stando a quanto accaduto, verso le 8 di oggi mercoledì 17 maggio la giovane si trovava in viale Legioni Romane quando ha attraversato la strada. In quel momento è sopraggiunta una macchina che ha visto la 17enne solo all'ultimo minuto e non è riuscita a frenare in tempo.

Subito è stato lanciato l'allarme al 118: sul posto si sono precipitati i medici e i paramedici che hanno soccorso la 17enne sul posto prima di trasportarla in gravissime condizioni in ospedale.