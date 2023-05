Ragazzo di 16 anni attraversa la strada in bici e viene investito da un bus: soccorso in codice rosso Un ragazzo di 16 anni si trova ora in ospedale in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un bus mentre attraversava la strada in bici.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 16 anni è stato investito da un bus mentre si trovava in sella alla sua bici nel pomeriggio di oggi martedì 16 maggio a Cerro Maggiore, nel Milanese. Stando alla dinamica di quanto accaduto, il 16enne stava pedalando lungo la strada quando ha deciso di attraversarla per raggiungere la pista ciclabile. Proprio in quel momento però è arrivato un bus che l'ha travolto. La polizia locale sta indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Certo è che l'impatto è stato violentissimo. Subito è stato lanciato l'allarme al 118: sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I sanitari dopo averlo stabilizzato sul posto hanno trasportato il giovane con la massima urgenza in ospedale. Si trova ancora in gravissime condizioni.