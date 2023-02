Sbatte fuori di casa i coinquilini e distrugge l’appartamento: denunciato 32enne Un 32enne è stato denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo ha sbattuto fuori di casa i tre coinquilini e il personale sanitario arrivato per calmarlo. Una volta bloccato dai carabinieri, ha dato anche un morso all’avambraccio di un militare.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Il personale sanitario del 118 era intervenuto perché i coinquilini di quell'uomo non riuscivano più a gestirlo. Al punto che il 32enne li aveva sbattuti fuori di casa prima di distruggere l'appartamento a Crema (in provincia di Cremona). Tuttavia, nemmeno i soccorsi sono stati risparmiati dalla sua furia, arrivando, quindi, a chiedere il supporto dei carabinieri. Alla fine, il 32enne è stato denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

La richiesta di aiuto del personale medico

La chiamata alla centrale operativa è arrivata verso le 9 di sabato 25 febbraio. A richiedere l'intervento dei carabinieri era il personale sanitario del 118 segnalando una persona che stava dando in escandescenza all'interno di un'abitazione.

Il 32enne, cittadino straniero e con precedenti di polizia a carico, infatti, aveva già spinto fuori dalla porta i suoi tre coinquilini e aveva fatto lo stesso con i sanitari. Alla fine, si era chiuso dentro senza più aprire a nessuno.

L'arrivo dei carabinieri

A quel punto, sono arrivate le pattuglie dalle stazioni di Pandino, Rivolta e Romanengo. Arrivati al piano dell'appartamento, hanno trovato la porta aperta: entrando, hanno notato a terra i resti della distruzione seminata dal 32enne. Lui, invece, era in cucina con una leggera ferita alla mano.

I militari hanno provato a stabilire un dialogo con quell'uomo, il quale, però, rimaneva in piedi con lo sguardo fisso nel vuoto senza aprire bocca. Hanno tentato anche di farlo sedere, ma il 32enne ha iniziato a pronunciare frasi sconnesse senza riuscire a spiegare la sua agitazione.

Il morso al militare e il ricovero

Così è stato fatto rientrare il personale sanitario, che lo ha invitato ad andare in ospedale a farsi controllare. Quando qualcuno gli si avvicinava troppo, però, iniziava a colpirlo. Diventato pericoloso per l'incolumità dei sanitari, i militari lo hanno circondato e bloccato mani e piedi.

Il 32enne, sentendosi braccato, ha reagito dando un morso all'avambraccio di un carabiniere. Alla fine, è stato sedato dal personale medico. Una volta immobilizzato, è stato portato in ospedale in ambulanza per l'accertamento sanitario obbligatorio visto lo stato di alterazione psico-fisica in cui versava. Lui è stato denunciato per violenza e lesioni a pubblico ufficiale, il militare che è stato morso se l'è cavata con una prognosi di tre giorni.