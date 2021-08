Saronno, getta della candeggina contro una madre che prende il figlio all’asilo: denunciata Paura per una donna di 34 anni, madre di un bambino piccolo, che nel pomeriggio di giovedì 5 agosto è stata aggredita da una sconosciuta a Saronno, nel Varesotto, mentre andava a prendere il figlio all’asilo nido. Arrivata nei pressi della stazione Fnm in zona piazza Cadorna, la madre è stata avvicinata dalla 28enne che ha iniziato a strattonarla e spingerla senza apparenti motivi.

Paura per una donna di 34 anni, madre di un bambino piccolo, che nel pomeriggio di giovedì 5 agosto è stata aggredita da una sconosciuta a Saronno, nel Varesotto, mentre andava a prendere il figlio all'asilo nido. Arrivata nei pressi della stazione Fnm in zona piazza Cadorna, la madre è stata avvicinata dalla 28enne che ha iniziato a strattonarla e spingerla senza apparenti motivi. Raggiunta dagli agenti della polizia locale, ha aggredito anche loro gettandogli addosso della candeggina. È stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale.

Ventottenne aggredisce madre in centro a Saronno

Secondo quanto ricostruito, dapprima la 28enne ha preso la madre scaraventandola contro un muro, poi le ha ridato addosso sbattendola contro la vetri di un negozio. Fortunatamente, alcuni passanti della zona sono subito intervenuti per aiutarla. Nel frattempo, alcuni di loro hanno dato l'allarme fermando una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, impegnati in quel momento a controllare le aree adiacenti, si sono precipitati sul posto per dare una mano alla 34enne. Poi, hanno rapidamente identificato la 28enne che nel frattempo si era allontanata, riuscendola a bloccare.

Agenti colpiti dal lancio di candeggina

Ma, una volta avvicinata, questa ha estratto un flaconcino dalla borsa contenente un liquido. Con un rapido movimento l'ha aperto gettandolo addosso agli agenti. Dopo attimi concitati, la 28enne, risultata poi essere una donna senza fissa dimora, è stata nuovamente bloccata e denunciata per resistenza a pubblico ufficiale. Fortunatamente per gli agenti, il liquido contenuto nel flaconcino era candeggina e non hanno avuto conseguenze gravi dall'aggressione subita.