Treviglio, madre uccisa dalla figlia 15enne con una coltellata durante una lite Una donna di 43 anni uccisa in casa con una coltellata alla schiena: fermata la figlia 15enne, che l’avrebbe colpita con un coltello da cucina al termine di una lite avvenuta tra le mura domestiche. I carabinieri l’hanno trovata mentre si trovava ancora in casa, assieme al corpo privo di vita della madre.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna di 43 anni è stata uccisa in casa dalla figlia 15enne durante una lite: è accaduto a Treviglio, in provincia di Bergamo. Stando alle primissime ricostruzioni, la donna sarebbe stata colpita alla schiena con un coltello da cucina dalla giovane, durante una lite in casa. Una ferita che le è stata fatale: quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato la donna ormai priva di vita, mentre la figlia 15enne era rimasta a sua volta in casa ed è stata fermata dai militari d'Arma.

Il fatto è avvenuto nella tarda serata di ieri 14 agosto, vigilia di Ferragosto. Non è ancora chiaro cosa abbia scaturito la lite tra madre e figlia, mentre i carabinieri in questo momento indagano con il massimo riserbo sulla vicenda. Pare che in quel momento in casa ci fossero solo le due donne. La lite sarebbe poi degenerata con la figlia di 15 anni che avrebbe preso un coltello da cucina e avrebbe colpito con una coltellata la madre 43enne: si sarebbe trattato di un solo fendente, ma che si sarebbe rivelato fatale. La 15enne è rimasta poi in casa assieme al corpo privo di vita della madre, fino all'arrivo dei carabinieri che hanno trovato sia il cadavere della donna sia la giovane figlia. La vicenda però è tutta ancora da chiarire.