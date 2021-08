Maltratta la madre fino a incendiarle la casa: in manette il figlio 23enne Un ragazzo di 23 anni è stato arrestato per aver incendiato la casa della madre, vittima degli ultimi mesi dei maltrattamenti del figlio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Ora la donna è stata portata in un’abitazione protetta, gestita dai servizi sociali del Comune di Cadegliano Viconago, paese dove vivono in provincia di Varese, e il figlio in carcere.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Ha più volte maltrattato la madre fino a incendiarle casa lo scorso 16 agosto. Ora un ragazzo di 23 anni è finito in manette. Stando a quanto riporta anche La Prealpina, il giovane da tempo era stato il responsabile di diversi maltrattamenti nei confronti della madre procurandole lesioni personali. Poi lunedì ha fatto scoppiare l'incendio.

Per il 23enne sono scattate le manette

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Ponte Tresa e quelli della radiomobile di Luino, in provincia di Varese. Una volta nell'abitazione i militari sono risaliti nelle ore successive al responsabile dell'incendio e dei maltrattamenti. Ora il Comune di Cadegliano Viconago ha portato la donna in sicurezza in un'abitazione protetta, sempre gestita dal servizio sociale. L'arresto del 20enne è avvenuto invece nella mattinata di oggi venerdì 20 agosto quando i carabinieri si sono presentati a casa del 23enne e hanno fatto scattare le manette: i militari nei suoi confronti hanno emesso un ordinanza di custodia cautelare emessa del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Varese.

Figlio minaccia i genitori anziani per avere i soldi della droga

Ma non è l'unico caso. Notizia degli ultimi giorni è quella di due coniugi anziani che sono stati maltrattati dal figlio cinquantenne che li costringeva a dargli i soldi necessari a comprarsi la droga. I carabinieri lo hanno quindi arrestato martedì 17 agosto a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Il 53enne non faceva altro che minacciarli con urla e li obbligava a consegnargli ingenti somme di denaro. L'uomo è accusato di furto, maltrattamenti in famiglia, violenza privata ed estorsione e adesso si trova in carcere.