Maltratta i genitori anziani per avere i soldi per comprarsi la droga: arrestato Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato e minacciato i genitori anziani: i carabinieri di Guidozzolo (Mantova) hanno proceduto al suo arresto. Il 50enne, per un anno, ha vessato la coppia chiedendo loro ingenti somme di denaro necessarie per comprare diverse quantità di droga.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno vissuto per un anno un incubo: due coniugi anziani sono stati maltrattati dal figlio cinquantenne che li costringeva a dargli i soldi necessari a comprarsi la droga. I carabinieri lo hanno quindi arrestato martedì 17 agosto a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Il 53enne non faceva altro che minacciarli con urla e li obbligava a consegnargli ingenti somme di denaro. L'uomo è accusato di furto, maltrattamenti in famiglia, violenza privata ed estorsione e adesso si trova in carcere.

Le violenze durate per un anno

Le violenze sono durate fino ad agosto fin quando il 53enne non è stato denunciato. I carabinieri hanno così aperto le indagini e sono riusciti a rintracciarlo e arrestarlo ponendo così fine all'incubo della povera coppia anziana. Adesso l'uomo è in attesa del processo. Non è ancora chiaro però quanti soldi siano stati chiesti nel corso di quest'ultimo anno.

Misinto, un uomo arrestato per aver maltrattato i genitori per cinque anni

L'episodio ricorda quanto avvenuto diversi mesi fa a Misinto, in provincia di Monza e Brianza dove per cinque anni – dal 2014 al 2020 – un uomo ha picchiato e maltratto i suoi genitori. Un giorno aveva procurato un trauma cranico e un taglio alla testa al padre e una frattura al braccio alla madre. Entrambi erano stati poi trasportati in ospedale. Il tribunale gli aveva imposto il divieto di avvicinamento, ma il 14 maggio lo aveva violato. Dopo aver tentato di entrare in casa dei genitori, i due anziani avevano chiamato i carabinieri che erano intervenuti e lo avevano tratto in arresto. L'uomo era poi stato trasferito al carcere di Monza.