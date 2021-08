Sale sul treno senza biglietto e prende a testate un poliziotto: arrestato 21enne già ai domiciliari Un 21enne era salito senza biglietto su un treno partito da Milano e alla richiesta dei documenti ha reagito con violenza colpendo con una testata un agente della Polfer. Il giovane era evaso dagli arresti domiciliari ed è stato arrestato per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un 21enne del Burkina Faso è stato arrestato mercoledì pomeriggio a Lecco in seguito all'aggressione di un agente della Polizia Ferroviaria a bordo di un treno partito da Milano Porta Garibaldi. Il giovane, già agli arresti domiciliari dai quali era evaso, e sul quale pendeva un mandato di rintraccio, era salito senza biglietto e alla richiesta di mostrare i documenti ha reagito con violenza, dando una testata a uno dei due poliziotti. L'agente 29enne ha riportato una brutta ferita sul sopracciglio dalla quale ha perso molto sangue.

I due uomini della Polfer, nonostante l'aggressione, sono riusciti comunque a intercettare e bloccare il giovane, accompagnandolo fino in stazione a Lecco, dove il 21enne ha cercato di fuggire un'altra volta, senza successo. Una volta arrivati nello scalo ferroviario, il ragazzo è stato arrestato con le accuse di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale e evasione. Il poliziotto ferito è stato soccorso dai medici e paramedici del 118 che lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Manzoni in codice verde.

Un'altra aggressione sui treni lombardi

Poche settimane fa un'altra aggressione su un treno in Lombardia. Un controllore di un treno partito da Lecco e diretto a Milano era stato preso a pugni dopo aver rimproverato due ragazzi che non indossavano la mascherina. Uno di questi aveva reagito colpendolo in faccia. Il treno era stato successivamente fermato alla stazione successiva: il controllore era stato medicato dal persona sanitario del 118 e portato in ospedale. I carabinieri sono riusciti a fermare i ragazzi colpevoli del pestaggio.