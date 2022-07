Rubano un’auto con dentro l’agenda visiva di un bimbo autistico: l’appello dei genitori A una madre hanno rubato un’auto con all’interno un’agenda visiva che serve a curare il figlio di 4 anni affetto da autismo.

A cura di Giorgia Venturini

La madre di un bambino autistico chiede aiuto. La donna ha raccontato che è stata vittima di un furto: le hanno rubato l'auto al cui interno c'era una agenda visiva che serve a curare il figlio di 4 anni affetto da autismo. Ora la madre ha lanciato un appello online.

All'interno dell'auto agenda visiva ed esami clinici

Dalle prime informazioni – riportate per prima dal Corriere della Sera – l'auto è stata rubata mentre era stata parcheggiata di fronte alla Motorizzazione di via Cilea a Milano. All'interno però dell'auto c'era l'agenda visiva che usava il figlio: la madre ha spiegato infatti che il piccolo che per comunicare usa un quadro apposta. All'interno ci sono delle foto che il bimbo indica per spiegare cosa desidera fare. "Per noi è un oggetto indispensabile, per questo lo portiamo sempre con noi", ha precisato la donna. E ancora: all'interno dell'auto c'era anche la cartella clinica del piccolo, il passeggino e un seggiolino adatto.

La madre quindi lancia un appello: "Per favore ridateci l'auto, ci serve anche per portarlo alle terapie". Ecco quindi tutti i particolari per rintracciare la macchina della famiglia: "La targa dell’auto è DS471HN. Chi avesse notizie – è stato spiegato – può scrivere a vanessamattia2018@gmail.com". La famiglia invita anche a chiamare il numero di cellulare 338.8302257.

Si cercano i ladri

Intanto sull'accaduto stanno indagando anche le forze dell'ordine. Tramite le telecamere di video-sorveglianza della zona potranno risalire alla dinamica del furto e cercare di risalire all'identità dei ladri. Intanto si spera che possano leggere l'appello della madre e restituite quello che hanno rubato, che è fondamentale per il piccolo.