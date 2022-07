Entrano in chiesa di notte e rubano le ostie, l’appello del parroco: “Ridateci nostro Signore” Alcuni ladri sono entrati nella chiesa di San Giorgio, a Lurago Marinone (Como) e hanno portato via le ostie: Don William, vicario parrocchiale della comunità pastorale Madonna di Lourdes e sacerdote della chiesa di San Giorgio ha chiesto quindi di poterle restituire.

Alcuni ladri sono entrati nella chiesa di San Giorgio, a Lurago Marinone (Como) e hanno portato via le ostie che non erano state distribuite durante le messe di domenica. In base a quanto riportato dal quotidiano "La Provincia di Como", il vicario parrocchiale della comunità pastorale Madonna di Lourdes e sacerdote della chiesa di San Giorgio ha voluto lanciare un appello chiedendo ai ladri di ridare "nostro Signore".

Portata via anche la corona dorata di San Valentino

È stato proprio lui a scoprire il furto: nelle prime ore di ieri, lunedì 11 luglio, ha visto che erano spariti i due pissidi (i calici) dal tabernacolo che si trova dietro all'altare. Lì dentro c'erano infatti le ostie. Oltre a questi, è stato forzato il tabernacolo dell'altare della Madonna: purtroppo è stata sottratta anche la corona dorata di San Valentino.

Sul posto i carabinieri per i rilievi

Le ossa del Santo sono invece sigillate in un sarcofago. Il parroco, dopo aver scoperto il tutto, ha quindi chiamato immediatamente le forze dell'ordine. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Presente anche un incaricato del vescovo di Milano

In particolare modo si cercherà di trovare degli elementi che consentano di trovare e incastrare i responsabili, i quali – come ha ipotizzato lo stesso vicario – erano in cerca di oggetti di valore. Oltre ai carabinieri, è arrivato anche un funzionario incaricato dal vescovo di Milano per cercare di capire cosa possa essere successo. Il furto ha di certo sconvolto tutta l'intera comunità e i parrocchiani.