L’ultimo saluto a Greta Curti, la 21enne morta in un incidente dopo il turno di lavoro al ristorante Si terranno stamattina nella chiesa di Guanzate, in provincia di Como, in funerali di Greta Curti, la 21enne che ha perso la vita in un incidente stradale la notte tra il 24 e il 25 luglio ad Appiano Gentile.

A cura di Giorgia Venturini

Oggi primo agosto nella chiesa di Guanzate, in provincia di Como, è il giorno dell'ultimo saluto a Greta Curti, la 21enne che ha perso la vita in un incidente stradale la notte tra il 24 e il 25 luglio ad Appiano Gentile. Cosa sia successo nel dettaglio è ancora tutto da chiarire: la giovane aveva accettato un passaggio da uno dei due titolari del ristorante quando sulla strada di casa il furgone, guidato dall'uomo, è uscito fuori strada ed è andato a sbattere contro il muro. In tanti oggi parteciperanno ai funerali che si terranno alle 10.30 nella chiesa parrocchiale del paese in cui viveva Greta.

Tutti i dubbi sull'incidente

Le forze dell'ordine stanno ancora indagando quanto è accaduto. Certo è che la situazione di Greta si è aggravata una volta arrivata in ospedale: l'impatto avrebbe provocato della gravi lesioni interne alla ragazza. La 21enne è morta poco dopo in ospedale mentre i medici stavano facendo di tutto per salvarle la vita. Illeso invece il conducente del mezzo: si tratta di Donato Amabile, di 38 anni e residente a Rozzano. Tra i punti da chiarire è perché non sia stato il 38enne a chiamare immediatamente i soccorsi. Lo zio di Greta, Graziano Storari, al giornale locale La Provincia di Como ha precisato: "Crediamo non sia stata chiamata subito l’ambulanza, lo ha fatto un passante che si è fermato. Se Greta fosse stata soccorsa subito forse avrebbe potuto salvarsi". E ancora: come sia possibile che il furgone lungo quella strada andasse a una velocità tale da sbattere violentemente contro il muro. Tutto ora è al vaglio delle forze dell'ordine.