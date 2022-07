Greta muore a 21 anni in un incidente dopo il turno di lavoro, lo zio: “Soccorsi chiamati tardi” “Se Greta fosse stata soccorsa subito forse avrebbe potuto salvarsi”. Lo precisa lo zio di Greta Curti, la 21enne che ha perso la vita in un incidente tornando a casa dopo il turno al lavoro.

A cura di Giorgia Venturini

Greta Curti

I famigliari di Greta Curti chiedono chiarezza. Chiedono di indagare sull'esatta dinamica dell'incidente la notte tra sabato e domenica scorsi ad Appiano Gentile, in provincia di Como, in cui è morta la 21enne. A distanza di qualche giorno infatti tutto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Da una prima ricostruzione alle 4 del mattino Greta aveva finito il turno da cameriera al ristorante La Pinetina quando ha accettato un passaggio per tornare a casa da uno dei due soci del ristorante. Il furgone con loro a bordo mentre si trovava in via Pedrosi avrebbe però sbandato andando a finire contro un muro proprio quando la strada si restringe. L'impatto avrebbe provocato della gravi lesioni interne alla ragazza: Greta è morta poco dopo in ospedale mentre i medici stavano facendo di tutto per salvarle la vita. Illeso invece il conducente del mezzo: si tratta di Donato Amabile, di 38 anni e residente a Rozzano.

Tutti i dubbi legati all'incidente

Ora non resta che svelare tutti i dubbi legati alla dinamica dell'incidente. Tra questi come sia possibile che il furgone lungo quella strada andasse a una velocità tale da sbattere violentemente contro il muro. Lo zio di Greta, Graziano Storari, al giornale locale La Provincia di Como ha precisato: "Crediamo non sia stata chiamata subito l’ambulanza, lo ha fatto un passante che si è fermato. Se Greta fosse stata soccorsa subito forse avrebbe potuto salvarsi". Greta purtroppo muore in ospedale per delle complicanze: durante l'incidente o la fase di soccorsi era stata colpita da un infarto. Poi lo zio ha aggiunto: "Nessuno ci restituirà Greta, ma chi ha fatto degli errori gravi ne deve rispondere". Sul corpo è stata disposta l'autopsia. Intanto La Pinetina è in lutto fino a domani giovedì 28 luglio.