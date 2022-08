Perché il bimbo di 2 anni salvato da una passante era da solo in strada: la giustificazione dei genitori Un bimbo di 2 anni ha vagato per 200 metri da solo per le vie di Mantova finché non ha soccorso un passante. Ecco la spiegazione che hanno dato i genitori agli agenti di polizia locale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Si erano distratti per qualche minuto perché impegnati a cacciare una biscia fuori di casa. Questa la giustificazione che hanno spiegato agli agenti della polizia locale i genitori del bimbo di due anni scappato di casa e soccorso da un'automobilista che lo ha visto vagare da solo per strada a Mantova. Il piccolo ha percorso 200 metri senza che i genitori se ne accorgessero: ora la coppia è stata denunciata per abbandono di minore e per non aver vigilato sul figlio.

La dinamica dei fatti

Stando alle ricostruzione dell'accaduto, i fatti sono accaduto a fine luglio verso mezzogiorno nella periferia di Mantova. il bimbo quando è stato soccorso piangeva ed era molto spaventato. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, c'erano già i genitori del piccolo che per giustificarsi hanno detto di essere stati impegnati a buttare fuori di casa una "biscia" e che quindi non si erano resi conto che il piccolo fosse uscito di casa. Resta ancora da capire come sia stato possibile che il piccolo sia uscito di casa e abbia fatto 200 metri senza che nessuno se ne accorgesse. La spiegazione dei genitori però non ha convinto gli investigatori.

I genitori sono stati segnalati ai servizi sociali

Subito sono scattati i soccorsi: il posto i medici e i paramedici hanno trovato il bimbo in buone condizioni. Durante le indagini in casa non sono state percepite situazioni di disagio. La coppia ha anche un altro figlio di cinque anni. Nonostante questo la coppia è stata denunciata per abbandono di minore e per non aver vigilato sul figlio. E ancora: la famiglia è stata inoltre segnalata ai servizi sociali del Comune che provvederanno con tutti gli accertamenti del caso.