Finisce con l’auto in un canale pieno d’acqua, salvato dai passanti Un uomo di 86 anni è stato salvato da alcuni passanti dopo essere finito con la propria auto in canale pieno d’acqua. È successo a Villa d’Ogna, in provincia di Bergamo.

Un uomo di 86 anni è stato salvato da alcuni passanti dopo essere finito con la propria auto in canale pieno d'acqua. L'anziano ha seriamente rischiato di morire soffocato se non fosse stato per l'intervento degli altri cittadini che hanno sventato la tragedia. È successo nella mattinata di oggi, domenica 17 luglio, a Villa d'Ogna, nella Bergamasca. Fortunatamente, solo una grande paura. L'uomo è stato ricoverato in codice giallo e non è in pericolo di vita.

Finisce in un canale con l'auto, salvato dai passanti

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme è scattato immediatamente. I passanti che hanno tratto in salvo l'uomo hanno assistito all'incidente hanno chiamato il numero unico per le emergenze avvisando del sinistro mentre altri si tuffavano nel canale per estrarlo dall'abitacolo. Sul posto, il 118 regionale ha inviato un elisoccorso e un'ambulanza in codice rosso.

Anziano ricoverato in ospedale con l'elisoccorso, non è in pericolo di vita

Gli equipaggi del personale sanitario hanno preso in cura l'86enne che è stato medicato sul posto e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato ricoverato. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco che hanno avviato e portato a termine le operazioni di recupero del veicolo, ormai completamente sommerso dalle acque del canale. Per farlo, hanno dovuto abbassare il livello dell'acqua e agganciare l'automobile, riportata infine sul manto stradale prima di essere trasportata altrove.