Un’automobilista trova un bimbo di due anni in lacrime e da solo in strada: denunciati i genitori Un bimbo di due anni è stato trovato da solo in strada da un’automobilista: i genitori del piccolo sono stati così denunciati.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva le lacrime agli occhi ed era molto spaventato: è così che è stato trovato un bimbo di due anni a fine luglio in una strada di Mantova. Ad avvistarlo è stata una passante che ha immediatamente allertato i medici e i paramedici del 118 e gli agenti della polizia locale. Quando le forze dell'ordine sono arrivate, c'erano già i genitori del piccolo che per giustificarsi hanno detto di essere stati impegnati a buttare fuori di casa una "biscia" e che quindi non si erano resi conto che il piccolo fosse uscito di casa.

Il piccolo salvato da una passante

L'episodio risale a fine luglio 2022: il piccolo era stato trovato in una via della periferia di Mantova verso mezzogiorno. La donna che lo ha salvato, lo ha prima preso in braccio così da tranquillizzarlo, visto che stava piangendo, e poi ha chiamato i soccorsi. Sul posto è poi accorsa anche la coppia: gli agenti, una volta arrivati, hanno chiesto loro spiegazioni. I due hanno spiegato che stavano cercando di cacciare una biscia dentro casa e che non si erano accorti che il piccolo era uscito e che aveva percorso addirittura duecento metri. Una spiegazione che però non ha convinto gli investigatori.

I genitori denunciati per abbandono di minore

Dagli accertamenti è emerso che i due, oltre al bimbo di due anni che è stato comunque trovato in buone condizioni, ne hanno un altro di cinque anni. Durante le indagini, non è stata accertata alcuna situazione di disagio. Nonostante questo la coppia è stata denunciata per abbandono di minore e per non aver vigilato sul figlio. La famiglia è stata inoltre segnalata ai servizi sociali del Comune.