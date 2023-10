Ruba due cani da un’auto in sosta al supermercato: denunciata 42enne I due cani sono stati rubati mentre la proprietaria era al supermercato. Denunciata per furto aggravato una 42enne, ancora ignota l’identità della sua complice.

A cura di Fabrizio Capecelatro

cani rubati da un’auto in sosta

Una semplice spesa al supermercato si è trasformata in un incubo per la proprietaria di due cagnolini. Al suo ritorno nel parcheggio, dove aveva lasciato l'auto in sosta con all'interno i suoi cani, la donna ha scoperto che la sua macchina era stata forzata e gli animali erano spariti. La responsabile del furto – una 42enne di Bellusco, in provincia di Monza e Brianza – è stata individuata e denunciata.

Il furto dei due cagnolini

La vicenda risale al pomeriggio dello scorso 4 ottobre. La proprietaria dei cani – due spitz – aveva parcheggiato fuori dal supermercato MD di Ornago, in Brianza, per fare alcune commissioni. Aveva lasciato i due animali in macchina per fare acquisti, assicurandosi di lasciare i finestrini leggermente abbassati.

Tornata alla vettura terminate le commissioni, si era però immediatamente resa conto che i volpini erano spariti e ha subito denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine.

Denunciata una 42enne

Fondamentali per risalire all'identità del ladro sono state le telecamere di videosorveglianza del supermercato. Dalle registrazioni è emerso che a rubare i due cagnolini sono state due donne, che si sono avvicinate alla vettura incustodita e hanno forzato i finestrini già parzialmente abbassati. Dopo aver prelevato gli spitz dall'abitacolo, si sono allontanate a piedi.

I Carabinieri hanno identificato una delle due ladre, una 42enne originaria di Bellusco e già nota alle autorità. I militari si sono recati alla sua abitazione, dove hanno trovato i due cani, nel cortile, entrambi in buone condizioni di salute e subito restituiti alla legittima proprietaria. La donna è stata denunciata per furto aggravato in concorso.

Resta ancora ignota, invece, l'identità della sua complice.