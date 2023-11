Tengono 11 cani chiusi in un bilocale tra escrementi e immondizia: denunciati un uomo e una donna Una coppia di 40enni è stata denunciata per maltrattamenti dalla polizia locale di Bergamo. I due tenevano chiusi in un bilocale, tra escrementi e immondizia, 11 cani di cui 7 cuccioli.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

La polizia locale di Bergamo ha tratto in salvo undici cani, di cui sette cuccioli, che erano tenuti chiusi in un bilocale nel quartiere cittadino di Campagnola. Gli agenti sono intervenuti nella mattinata di ieri, giovedì 2 novembre, in seguito alle numerose segnalazioni arrivate dai vicini di casa. La coppia proprietaria dell'appartamento, un uomo e una donna di circa 40 anni, sono stati denunciati per maltrattamenti e gli animali sequestrati.

Le condizioni del bilocale

All'arrivo degli agenti della locale, l'appartamento era chiuso. Per poter entrare hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco che in pochi minuti hanno sfondato la porta d'ingresso. Una volta entrati nel bilocale di una palazzina di Campagnola, i poliziotti si sono trovati di fronte a una situazione di degrado generale.

Undici cani scorrazzavano all'interno dell'abitazione. Due sono meticci di media taglia, mentre gli altri sono di razza Pitbull e di questi sette sono cuccioli. Sul pavimento c'erano escrementi accumulati da diversi giorni, oltre a immondizia di vario tipo che occupava i locali dell'appartamento.

Gli animali sono stati trasferiti in un canile

Mentre erano in corso le operazioni degli agenti, sono arrivati i proprietari dell'appartamento. Non è ancora chiaro se i due abitassero lì insieme agli animali, ma una volta giunti di fronte al bilocale si sono lamentati con i vicini per aver chiamato la polizia. L'uomo e la donna, entrambi di circa 40 anni di età, sono stati denunciati per maltrattamenti e ora rischiano di finire a processo.

Per quanto riguarda i cani, sono apparsi subito docili nonostante fossero provati dalle pessime condizioni igieniche in cui si trovavano. Come disposto dall'autorità giudiziaria, sono stati posti tutti sotto sequestro e trasportati in un canile. Lì sono stati affidati alle cure dei veterinari che hanno svolto i dovuti accertamenti.