Travolge e uccide un uomo in bici: è stata trovata e denunciata l’automobilista 35enne I carabinieri hanno trovato e denunciato per omicidio stradale la 35enne alla guida dell’auto che ha travolto un uomo a Olginate (Lecco) all’alba dell’8 ottobre. La donna, residente a Barzanò, era fuggita lasciando a terra il 39enne.

È stata rintracciata l'automobilista che intorno alle 5 di ieri, domenica 8 ottobre, ha travolto e ucciso un 39enne in bicicletta lungo la provinciale a Olginate (in provincia di Lecco) per poi fuggire senza prestare soccorso alla vittima. Si tratta di una donna di 35 anni residente a Barzanò, la quale è stata denunciata per omicidio stradale. I carabinieri le hanno sequestrato la patente e la vettura, in attesa dei risultati dell'autopsia sul corpo del ciclista.

Il racconto dell'incidente

Si chiamava Boukare Guebre, il 39enne residente a Gallarate deceduto per le gravi ferite riportate nell'incidente. Era originario del Burkina Faso e lavorava in una ditta di Valgreghentino. Era lì che si stava dirigendo all'alba di domenica, in sella alla sua bici.

A fornire ai militari una prima ricostruzione di quanto accaduto è stato un passante che ha notato per caso la scena. Guebre stava pedalando quando, arrivato all'altezza di un distributore di benzina, è stato travolto da una Polo grigia. La 35enne alla guida si sarebbe fermata alcune centinaia di metri più avanti per liberarsi della bicicletta rimasta incastrata.

In quel momento, il passante si sarebbe offerto di aiutarla, ma la donna lo avrebbe respinto. Dopodiché, risalita nella sua Polo, sarebbe ripartita senza chiamare i soccorsi. Insospettito di quel comportamento, il testimone ha fotografato quella vettura e ha poi camminato lungo la strada fino a incontrare Guebre ferito a terra.

Le indagini dei carabinieri e l'identificazione dell'automobilista

Sarebbe stato lui, quindi, ad allertare i soccorsi. I sanitari sono arrivati con un’ambulanza dei Volontari di Calolzio, insieme ai carabinieri di Olginate. Le condizioni del 39enne sono apparse subito critiche ed è deceduto poco dopo il suo arrivo all'ospedale di Lecco.

Grazie alle telecamere di sorveglianza e alla foto scattata dal passante, per i militari non è stato difficile risalire all'identità della conducente di quell'auto. La 35enne è stata denunciata per omicidio stradale e sul corpo di Guebre è stata disposta l'autopsia.