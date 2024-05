video suggerito

Trovato un uomo morto nella Bergamasca, nessuno si fa avanti per riconoscerlo: aveva una catenina con la “A” Il cadavere dell’uomo trovato in un fosso pieno d’acqua a Zanica, in provincia di Bergamo, non è ancora stato identificato. I carabinieri lo descrivono in una nota resa pubblica: di età compresa tra i 40 e i 60 anni, calvo e alto 1,67 metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Matilde Peretto

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli oggetti indossati dall'uomo trovato morto in un fossato a Zanica, nella Bergamasca (foto dei carabinieri di Bergamo)

Nessuno si è ancora fatto avanti dopo l'appello di riconoscimento emanato dal Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo. L'uomo trovato morto sabato 4 maggio in un fosso pieno d'acqua a Zanica rimane ancora sconosciuto. In un secondo comunicato pubblicato nel pomeriggio di oggi, 7 maggio, sono stati forniti alcuni elementi utili all'identificazione dell'uomo: di età compresa tra i 40 e i 60 anni, alto 1,67 metri e al collo una catenina con appesa la lettera "A".

Il ritrovamento del corpo e le prime mosse dei carabinieri

Il corpo dell'uomo è stato notato da un passante nella mattina di sabato 4 maggio. Si trovava in una roggia piena d'acqua lungo la via Canonici di Zanica, un comune in provincia di Bergamo. L'uomo non aveva con sé i documenti, così i carabinieri hanno deciso di diramare un appello di riconoscimento fornendo le prima indicazioni utili per l'identificazione dell'uomo.

Nel frattempo, il cadavere è stato rimosso dal fosso in cui si trovava grazie all'intervento dei Vigili del fuoco e, in seguito, trasferito nell'obitorio dell'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo. Non avendo addosso alcun segno distintivo, i carabinieri hanno rilevato le impronte papillari dell'uomo con la speranza di ottenere un riscontro. Cosa che non è successa: l'uomo rimane ancora senza un'identità.

Indizi utili per il riconoscimento dell'uomo

Ai carabinieri della compagnia di Bergamo non resta altro che emanare un secondo comunicato fornendo informazioni più dettagliate e sperando che qualcuno riesca a riconoscere la persona deceduta. Chiedono, come si legge nella nota, di farsi avanti: "Chiunque pensa di poter conoscere la persona descritta si rivolga subito ai Carabinieri della stazione di Zanica o al Comando della compagnia dei carabinieri di Bergamo".

All'interno del comunicato, l'uomo viene descritto come di età compresa tra i 40 e i 60 anni e di statura 1,67 metri. È calvo, ma con folte sopracciglia e pizzetto grigio ben curato. Ha il naso largo, le orecchie sporgenti e gli occhi marroni. Addosso è stata trovata una camicia a righe verticali di colore blu e grigio, una cintura marrone, dei jeans blu con sotto calzamaglia nera e scarpe nere. Al polso, ha un orologio color argento marca “SWATCH”, mentre al collo porta una collanina argento con lettera “A”, sempre argento e con il contorno nero. Trovato anche un anello argentato privo di incisioni rilevanti posizionato sul dito anulare sinistro (cosa che lascia intendere che l'uomo fosse sposato).