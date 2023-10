Travolge e uccide un 39enne in bicicletta, poi scappa: i carabinieri cercano il pirata della strada Un 39enne è deceduto questa mattina, domenica 8 ottobre, all’ospedale Manzoni di Lecco. L’uomo è stato travolto mentre girava in bicicletta a Olginate. La persona alla guida della vettura non si è fermata dopo l’incidente e non ha chiamato i soccorsi.

Un 39enne è stato travolto nella notte tra sabato e domenica 8 ottobre mentre girava in bicicletta lungo la via Spluga, l'ex statale 36 a Olginate (in provincia di Lecco). A trovarlo in fin di vita nell'erba a bordo strada è stato l'equipaggio di un'ambulanza che lo ha notato per caso mentre tornava da un servizio. Soccorso, il 39enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco ma è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate. I carabinieri, ora, indagano per identificare il pirata della strada che lo ha investito e non si è fermato a prestare soccorso.

L'intervento dei sanitari e la corsa in ospedale

I sanitari lo hanno trovato a bordo strada intorno alle 5 di oggi, domenica 8 ottobre. Era riverso a terra, a qualche metro di distanza dalla sua bicicletta che riportava evidenti segni di un incidente. Con lui non c'era nessuno e al 118 non era arrivata alcuna richiesta di soccorso.

Il 39enne, dopo che sul posto sono stati fatti arrivare anche i Volontari di Calolziocorte, è stato caricato sull'ambulanza e trasportato d'urgenza, in codice rosso, in ospedale. Dopo pochi minuti, però, è deceduto per le ferite troppo gravi che aveva riportato nello schianto.

Le indagini dei carabinieri

Stando a una prima ricostruzione, pare che il 39enne, di origini straniere e residente nella vicina Garlate, stesse pedalando a bordo strada quando una vettura lo ha investito facendolo sbalzare per diversi metri mentre si trovava di fronte all'ex fonderia San Martino.

Chi lo ha travolto non si sarebbe fermato e non avrebbe allertato i soccorsi. Per questo, non è ancora chiaro nemmeno per quanto tempo il 39enne sia stato a terra agonizzante. Sul caso stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di Merate, che dovranno risalire all'identità della persona che si trovava alla guida dell'auto. Lungo la provinciale ci sono diverse telecamere di sorveglianza, alcune proprio in prossimità della rotonda vicino al luogo dell'incidente che potrebbero fornire elementi utili alle indagini.