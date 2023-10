Rapinavano supermercati e istituti di credito nel Milanese: arrestati due uomini Sono stati arrestati due uomini che sono stati accusati di aver rapinato due supermercati a Buccinasco e un istituto di credito a Settimo Milanese.

Nel pomeriggio di martedì 17 ottobre, i carabinieri della sezione operativa del Nucleo operativo radio mobile della compagnia carabinieri di Corsico hanno arrestato due uomini perché ritenuti responsabili di aver commesso, in concorso tra loro, il reato di rapina. La misura è stata eseguita sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano su richiesta della procura.

I due avrebbero rapinato un istituto di credito e due supermercati

Uno dei due, inoltre, è indagato anche per ricettazione di due moto. Non solo: avrebbe commesso anche due rapine autonomamente. L'episodio contestato dai militari di Corsico risale ad aprile 2023. I rilievi svolti dagli investigatori hanno permesso di scoprire che i due si sarebbero resi responsabili di almeno tre rapine commesse in un istituto di credito di Settimo Milanese e due supermercati di Buccinasco, entrambi comuni dell'hinterland milanese.

Individuati grazie ai filmati delle telecamere e a una decina di testimoni

Le forze dell'ordine sono riuscite a risalire alla loro identità grazie all'analisi dei filmati ripresi dai sistemi di videosorveglianza delle tre strutture. A questi, si sono aggiunte le dichiarazioni di oltre dieci testimoni. Tutto questo materiale ha permesso di poter individuare i due uomini e i mezzi che avrebbero utilizzato per commettere le rapine. Dagli approfondimenti è poi emerso che entrambi avevano alcuni precedenti.

Tutti e due sono stati portati nel carcere di San Vittore dove restano a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.