Tragedia sfiorata a Rozzano. Un'automobile impazzita è finita su un marciapiedi dove camminavano due ragazzi di quattordici anni, travolgendoli. Uno di loro è stato successivamente ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas dove è stato operato d'urgenza. L'amico, invece, è stato preso in cura dai dottori del San Carlo, dove è arrivato in codice giallo. Sul posto, oltre agli operatori sanitari, sono arrivati gli agenti della polizia locale a cui sono state affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Auto investe due 14enni sul marciapiede, uno è gravissimo

Secondo quanto riportato da Il Giorno, il conducente dell'auto avrebbe sterzato improvvisamente per evitare un ostacolo sulla carreggiata, perdendo il controllo del veicolo. Salendo sul marciapiede, l'auto ha centrato in pieno i due minorenni che non hanno avuto il tempo di accorgersi di nulla. Il più grave dei due è stato sbalzato di qualche metro: l'impatto con l'asfalto sarebbe stato molto violento. L'allarme è staccato immediatamente. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto due ambulanze e un'automedica, arrivate con le volanti della polizia locale. In attesa dei soccorsi, i giovanissimi sono stati soccorsi da altri ragazzi e dai rispettivi genitori. Da lì, la corsa a sirene spiegate per il primo verso l'Humanitas, e il trasporto al San Carlo per il secondo. Gli agenti della locale, dopo i rilievi sul luogo dell'incidente, hanno ascoltato i presenti, potenziali testimoni oculari dell'accaduto. Importante sarà capire se il conducente del veicolo abbia perso il controllo del veicolo per evitare effettivamente un ostacolo oppure per una distrazione.