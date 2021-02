Avevano noleggiato la Lamborghini per una domenica fuori dal comune i due amici rimasti poi coinvolti in un tragico incidente a Rovellasca, in provincia di Como, ieri domenica 21 febbraio. Stando alle prime informazioni l'auto con a bordo i due uomini di 37 anni, infatti, non erano i proprietari dell'auto sportiva. Ma quello che doveva essere un pomeriggio di spensieratezza si è poi rivelato tutt'altro: in via Cesare Battisti l'uomo alla guida avrebbe perso il controllo dell'auto andando a sbattere prima contro alcune piante della careggiata e urtando poi altre vetture in sosta. Nel dettaglio, l'uomo alla guida non sarebbe riuscito ad evitare alcune auto in sosta provocando uno schianto violentissimo.

Sotto sequestro la Lamborghini

Alcune ore dopo l'incidente i due uomini restano ancora ricoverati in ospedale in prognosi riservata. Sul posto ieri sono intervenuti subito i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno e i paramedici del 118 e i medici arrivati in elisoccorso. Con un lavoro di squadra i due uomini sono stati estratti dalla macchina: uno dei due amici – quello seduto sul lato passeggero – è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Legnano con l'elicottero, mentre chi era alla guida è stato trasportato in ambulanza al Sant'Anna di Como dove le sue condizioni di salute sarebbero meno gravi. Sul posto per tutti gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cantù, al lavoro ancora per confermare l'esatta dinamica dell'accaduto ed eventuali responsabilità. Al momento però non risultano altri mezzi e persone coinvolte nell'incidente. Tra le ipotesi dell'incidente, dunque, quella dell'eccessiva velocità o di un errore alla guida. Intanto la Lamborghini è stata sequestrata dai carabinieri di Cantù.