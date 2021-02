in foto: Immagine di repertorio

Tragico incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 febbraio, a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, dove un ciclista è stato travolto da un'auto in corsa. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 12.30 quando una richiesta di aiuto ha raggiunto la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia avvisando di un ferito grave in via Duca d'Aosta.

Ciclista cade e viene travolto da un'auto, è gravissimo

Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e l'elisoccorso in codice rosso. Gli operatori sanitari hanno medicato sul luogo dell'incidente l'uomo, risultato essere un cittadino di 32 anni, prima di portarlo in volo d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove il livello di criticità è stato confermato a codice rosso. Nel frattempo in via Duca d'Aosta sono arrivati anche i carabinieri di Treviglio per effettuare i rilievi del caso e mettere in sicurezza il perimetro dell'area in cui si è registrato il violento incidente. Secondo quanto riportato da PrimaTreviglio, le prime informazioni filtrate raccontano di una caduta, probabilmente accidentale, del ciclista che si è ritrovato in mezzo alla strada. Proprio in quel momento, una Opel grigia stava scendendo dal sottopasso per andare in direzione del centro città. Il conducente, pur vedendo l'uomo steso a terra, non è riuscito ad evitare di travolgerlo, passandogli sopra con l'automobile. Da lì la richiesta di aiuto al 118 e la disperata corsa al pronto soccorso. Le ferite del ciclista sarebbero molto gravi e non è noto se sia stato giudicato in pericolo di vita dai medici che l'hanno preso in cura.