Grave incidente stradale nella mattinata di ieri, giovedì 11 febbraio, a Gussago, paese in provincia di Brescia. Un uomo di 53 anni ha perso il controllo del veicolo che guidava in via De Gasperi andando a sbattere violentemente contro un altro veicolo. Sul luogo dell'incidente sono arrivati gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia.

Accusa un malore e si schianta contro un'altra auto

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, pochi minuti dopo le 9.30 di ieri, una chiamata di richiesta d'aiuto ha raggiunto la centrale operativa, denunciando il violento schianto. L'Areu ha dunque prontamente inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Nel mentre, sono stati allertati anche pompieri e polizia stradale, arrivati anch'essi in via De Gasperi per mettere in sicurezza la zona e operare i dovuti accertamenti. Al loro arrivo, gli operatori del 118 hanno trovato trovato il 53enne privo di sensi nella sua automobile, oltre ad altre due persone, passeggere dell'auto contro cui il veicolo dell'uomo è andato a scontrarsi, fortunatamente uscite illese dall'impatto. L'uomo è stato dunque medicato rapidamente sul posto e trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava. Nel frattempo gli agenti della stradale hanno limitato la viabilità al tratto di strada interessato dall'incidente avviando le indagini per cercare di ricostruire quanto prima l'esatta dinamica dei fatti. Per il momento, stando alle informazioni filtrate, il sinistro si sarebbe verificato a seguito di un malore accusato dal 53enne che subito dopo avrebbe perso i sensi, andando a sbattere.