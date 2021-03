Grave incidente nel pomeriggio di ieri, sabato 13 marzo, a Legnano. In un centro ippico un bambino si è sentito male mentre si trovava in sella ad un cavallo insieme ad un'istruttrice. Soccorso dagli operatori sanitari, è stato portato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove sarebbe stato ricoverato in gravi condizioni. Ad allertare il 118, un medico che si trovava nel maneggio.

Bambino accusa malore mentre è in sella ad un cavallo: grave

A riportare dell'incidente è MilanoToday che spiega come il piccolo, che si trovava coi genitori nel maneggio di Legnano, cittadina in provincia di Milano, avrebbe accusato un malore improvviso mentre cavalcava insieme all'istruttrice. Questa, dopo le lamentele del bambino che avrebbe comunicato di non sentirsi bene, l'ha fatto scendere dall'animale per portarlo al caldo in un posto al coperto. Inizialmente medicato da un medico che si trovava per caso nello stesso maneggio, avrebbe accusato un peggioramento improvviso delle condizioni di salute, perdendo i sensi.

La chiamata al 118 e la corsa in ospedale con l'elisoccorso

Ciò ha indotto il dottore e i presenti ad allertare immediatamente i soccorsi. Per questo motivo, dopo una chiamata al centralino del 118, l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato sul posto l'elisoccorso. Gli operatori sanitari hanno quindi cercato di stabilizzare rapidamente le condizioni del piccolo prima di caricarlo sul velivolo e condurlo in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Stando a quanto riportato da MilanoToday, le sue condizioni sarebbero molto gravi.