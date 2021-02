Milano, auto si ribalta a pochi passi dall’ospedale: conducente ricoverato in codice giallo

Un uomo di 30 anni è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Carlo dopo che la sua auto, per motivi ancora da accertare, si è ribaltata questa mattina a Milano, in via Roberto Rossellini. Il 30enne è stato trovato cosciente e collaborante. Il ribaltamento sarebbe stato provocato da un’altra auto proveniente da una via traversa.