in foto: (Immagine di repertorio)

Sono tre i ragazzini che sono rimasti feriti a causa di un incidente verificatosi a Rodano, in provincia di Milano, nel pomeriggio di ieri martedì 26 gennaio. I tre erano a bordo di una microcar che, a seguito dell'impatto con una Fiat Punto, si è ribaltata. Uno dei giovani, a causa del violento scontro, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano.

Un 16enne trasportato in codice rosso

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza è arrivata intorno alle 16 di pomeriggio. Il personale medico è intervenuto sul posto con due ambulanze e un'automedica. I sanitari hanno prestato le prime cure sia ai giovanissimi – due ragazzine di 15 anni e un giovane di 16 anni – e al conducente dell'altro veicolo coinvolto. Quest'ultimo fortunatamente ne è uscito illeso. Visti i traumi riportati, le due quindicenni sono state trasportate in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza e al momento non sembrerebbero versare in gravi condizioni. Più preoccupante lo stato del 16enne che a causa delle ferite è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Pioltello-Rodano. I poliziotti hanno svolto tutti i rilievi del caso per poter così costruire la dinamica della vicenda. Al momento infatti non è ancora chiaro come l'impatto sia avvenuto. Gli agenti cercheranno inoltre di capire se vi siano eventuali responsabilità e se l'incidente sia stato causato da una distrazione o una manovra errata di uno dei due conducenti.