Grave incidente stradale questa mattina a Novate Milanese. Una donna è stata investita da un'auto mentre pedalava in sella alla sua bicicletta per le vie della città dell'hinterland di Milano.

La vittima dell'incidente ha 53 anni ed è di nazionalità straniera. Stando alle prime informazioni riportate da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) sarebbe rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso.

È successo pochi minuti dopo le 11 di mattina di oggi, venerdì 19 febbraio, in via Cavour all'altezza del civico 36, all'interno dell'abitato della cittadina a nord-ovest del capoluogo lombardo. Dopo la chiamata al 118, sul posto sono arrivati i soccorritori in ambulanza, che hanno stabilizzato la donna prima di trasportarla d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. La vittima avrebbe traumi alla testa e alle gambe, ma era cosciente all'arrivo dei soccorsi. Sul posto gli agenti della polizia locale di Novate Milanese per i rilievi del caso e per condurre gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica e le eventuali responsabilità.

