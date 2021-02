in foto: (Immagine di repertorio)

Incidente mortale a Pian Camuno, in provincia di Brescia: nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 febbraio, un'automobile si è schiantata contro un camion. L'automobilista della vettura è morto sul colpo e i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorsi si sono rivelati inutili.

Il 42enne è morto sul colpo: coinvolti anche due ragazzi di 24 anni

La chiamata alla centrale dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia è arrivata intorno alle 16 del pomeriggio. Sulla strada statale 42, nel territorio di Piancamuno, una macchina si è infatti scontrata contro un camion. Nell'impatto, un uomo di 42 anni ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti sia il personale medico del 118 con due ambulanze e un'automedica che i Vigili del fuoco, un elicottero proveniente da Bergamo e i carabinieri. I soccorsi però non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Oltre al 42enne, sono rimaste coinvolte altre due persone di 24 anni. I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per capire quali siano le cause dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

Incidente a Comezzano Cizzago: muore un ragazzo di 28 anni

Sempre nel Bresciano, lunedì 15 febbraio, è morto un ragazzo di 28 anni in un incidente sulla strada provinciale 20 a Comezzano Cizzago. I carabinieri sono arrivati sul posto intorno alle 20.30 e hanno trovato un'auto ribaltata in un fosso con a bordo una persona. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un'automedica e vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il corpo del giovane. I tentativi di rianimarlo si sono però rivelati inutili: il ragazzo è morto sul colpo a causa delle ferite riportate.