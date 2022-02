Rkomi oltre Sanremo 2022, la palestra sociale aperta dal cantante dove paghi quanto puoi permetterti Rkomi è tra gli artisti che ha partecipato al Festival di Sanremo 2022: il rapper milanese a marzo 2020, nel quartiere Corvetto, ha aperto una palestra sociale dove l’iscrizione viene pagata in base al reddito. L’obiettivo è offrire un’alternativa ai giovani e giovanissimi.

A cura di Ilaria Quattrone

Tra gli artisti che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022 c'è anche Mirko Manuele Martorana, il rapper milanese conosciuto con il nome di Rkomi. Oltre all'amore per la musica, il 27enne è conosciuto anche per un'altra grande passione: la palestra o meglio la Muay Thai, la boxe thailandese. A marzo 2020, durante la prima ondata pandemica, ha aperto una "palestra sociale" proprio nella sua Milano.

La palestra sociale a Corvetto

La palestra si trova in via Bacchiglione 26, vicino alla fermata della metro "Brenta", nel quartiere Corvetto. In un'intervista al quotidiano "Il Corriere della Sera" rilasciata alcuni mesi fa, il rapper aveva raccontato come la boxe thailandese gli avesse insegnato tanto e lo avesse portato alla musica: "Per questo voglio restituire il bene che mi ha fatto". All'età di 17 anni, il ragazzo – cresciuto a Calvairate – ha lasciato l'Istituto Alberghiero e ha iniziato a lavorare in alcuni bar e ristoranti per poi andare a vivere, appena 18enne, da solo. In quel periodo si è avvicinato alla disciplina thailandese che gli ha consentito di avere quella mentalità necessaria ad affrontare tutte le sfide.

La palestra dove paghi in base al reddito

La palestra Sit Hanuman Sport e Cultura, nasce insieme all'amico e maestro Giacomo Bolgiana e altri tre ragazzi. Alla base di questa iniziativa, c'è l'idea di dare a tutte le persone che vogliono fare sport e in particolare ai ragazzi, così da portarli via dalla strada, la possibilità di potervi accedere. Per questo motivo la quota d'iscrizione ai corsi viene pagata in base al reddito: "Io stesso ho iniziato a praticare Muay Thai – aveva raccontato a Corsera – grazie al mio maestro, senza pagare, perché non ne avevo le possibilità". Oltre ai locali per gli allentamenti, c'è una piccola cucina e una saletta con una Play-Station, giochi, fumetti e una piccola libreria così da dare un luogo di incontro a tutti i giovani che ne sentano la necessità.