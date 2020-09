Giovanni Cucchetti è il nuovo sindaco del comune di Cuggiono, in provincia di Milano. Il nuovo primo cittadino, esponente del centrosinistra, è stato eletto con la lista Cuggiono Democratica.

Cuggiono, Giovanni Cucchetti eletto con il 42,10 per cento dei voti

Cucchetti ha ottenuto il 42,10 per cento dei voti battendo Marco Maltagliati, candidato con Prima Cuggiono e Castelletto che si ferma al 23,20 per cento. Maria Teresa Perletti di Lega Salvini Lombarda – Forza Italia – Noi con l'Italia si attesta al 21,78 per cento. Infine Abramo Bellani della lista civica Agorà prende il 12,92 per cento dei voti.

A Cucchetti i complimenti di Cuggiono Democratica e del Pd Milano Metropolitana

La lista Cuggiono Democratica, che appoggiava il nuovo sindaco Giovanni Cucchetti, ringrazia la cittadinanza con un post sul loro profilo Facebook: "Cuggiono e Castelletto hanno un nuovo Sindaco: Giovanni Cucchetti!!!Grazie a tutti i cittadini per la fiducia", scrivono. Non sono mancati i complimenti da parte del Partito democratico Milano Metropolitana che in un post, sempre su Facebook, scrive: "Non ci resta che fare un grande in bocca al lupo a Laura Bonfadini e a Giovanni Cucchetti, che hanno strappato alla destra i comuni di Vittuone e Cuggiono".

Dopo Cuggiono eletti i sindaci di Vittuone, Baranzate e Parabiago

Oltre al comune di Cuggiono anche quelli di Vittuone, Baranzate e Parabiago hanno i loro sindaci. A Vittuone vince la candidata di centrosinistra Laura Bonfadini. a Baranzate e Parabiago sono stati invece confermati rispettivamente Luca Mario Elia e Raffaele Cucchi. Ancora nessuna conferma per i comuni di: Bollate, Cologno Monzese, Corsico, Legnano e Segrate.