Il Movimento 5 Stelle ha scelto di sostenere apertamente il candidato sindaco del centrosinistra, Stefano Ventura, nel ballottaggio le elezioni comunali di Corsico. Lo ha reso noto oggi il candidato pentastellato Gianluca Vitali che ha chiarito che alla base della scelta ci sono "garanzie per la realizzazione di alcuni punti del programma che ci stanno particolarmente a cuore".

Alleanza Pd-M5s alle elezioni comunali di Corsico

La decisione è stata confermata dai vertici regionali del M5S, che hanno manifestato "pieno supporto" alla scelta di appoggiare Ventura in vista del ballottaggio in programma nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 ottobre.

"La scelta è arrivata al termine di un lungo lavoro di analisi e confronto da parte del gruppo locale e del portavoce Gianluca Vitali, che nel corso dell’ultima campagna elettorale hanno dato prova di grande serietà e profonda conoscenza delle esigenze del territorio", si legge in una nota. "Per questo motivo intendiamo non far mancare al gruppo il nostro supporto. Condividiamo infatti il loro pensiero che mette al primo posto l’attenzione ai punti programmatici riferiti al tema dello sviluppo territoriale, all’attenzione all’ambiente e alla lotta alla criminalità organizzata e al malgoverno, punti sui quali sono stati raggiunti precisi accordi programmatici” spiegano i portavoce del Movimento in Lombardia.

“Riteniamo sia fondamentale, all’interno dei Comuni, riuscire ad attuare i punti del nostro programma. Penso che anche un solo consigliere comunale pentastellato, correttamente supportato, capace di realizzare qualcosa per la propria città, per l’ambiente, per la salute dei cittadini, sia da solo condizione sufficiente a migliorare l’esistente” concludono.