C'è anche Saronno, in provincia di Varese, tra i comuni lombardi al ballottaggio per le elezioni comunali 2020. I due candidati più votati al primo turno sono il sindaco uscente Alessandro Fagioli (centrodestra) con il 36,61 per cento e lo sfidante Augusto Airoldi (centrosinistra) con il 34,62 per cento. Una sfida che si annuncia equilibrata. Tra le liste rimaste fuori dal secondo turno c'è la civica ‘Obiettivo Saronno', arrivata a sorpresa al 12 per cento e che ha annunciato l'appoggio ad Airoldi. Lo stesso ha fatto la lista civica dell'ex sindaco Pierluigi Gilli, che ha ottenuto l'11,75 per cento. Non hanno preso apertamente posizione la lista ‘Azione, +Europa e Italia Viva' e il Movimento 5 Stelle, che ha invitato all'astensione.

Il voto per ballottaggio si terrà il 4 e 5 ottobre. Le urne sono aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Il candidato del centrodestra Fagioli: Concreti e moderati, lavoriamo per innovare

Il sindaco uscente Alessandro Fagioli, esponente della Lega sostenuto anche da Forza Italia, Fratelli d'Italia e dalla lista ‘Saronno al Centro' non è riuscito a trovare la riconferma al primo turno. "Ma il ballottaggio era stato messo in conto e per la Lega il risultato è stato positivo", spiega a Fanpage.it sottolineando che "rispetto al passato si è sentito molto l'effetto delle liste civiche". Tra i temi che hanno caratterizzato la campagna elettorale ci sono i timori per la possibile chiusura dell'ospedale. "Sono stati dati messaggi sbagliati che hanno spaventato la popolazione. Sono cinque anni che rassicuriamo spiegando che l'ospedale non sarà chiuso. Al contrario, saranno fatti investimenti importanti da parte della Regione", assicura Fagioli. Tra i temi in agenda ci si sono anche la sicurezza, la manutenzione su cui, spiega il sindaco, "la mia amministrazione ha fatto sforzi importanti pur potendo contare su meno risorse rispetto a quelle precedenti" e il rinnovamento dei servizi digitali. "Noi rappresentiamo una destra concreta e moderata che lavora per rinnovare, mentre la coalizione di sinistra che comprendere anche elementi legati a frange estreme e centri sociali", afferma Fagioli.

Il candidato del centrosinistra Airoldi: La città vuole il cambiamento, la Lega ha fallito

Il centrosinistra dopo il risultato del primo turno crede nella possibilità di battere il sindaco uscente. Lo conferma l'impegno di big come il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenuto in sostegno di Augusto Airoldi. Il candidato sindaco intervistato da Fanpage.it conferma di avere sensazioni positive: "Al primo turno i cittadini hanno dato un'indicazione chiara: due terzi dei saronnesi non hanno votato per l'attuale sindaco. Mi sento incaricato di realizzare questa richiesta di cambiamento".

Il tema della sicurezza su cui il centrodestra ha costruito la sua affermazione cinque anni fa "è uno dei due grossi fallimenti della Lega", accusa Airoldi. Per il candidato dem "non è cambiato niente" e nonostante "le telecamere di sorveglianza e i proclami" in città "lo spaccio è rimasto esattamente come prima". La soluzione contro l'insicurezza "è tornare a vivere la città favorendo la socialità". Il centrosinistra promette un cambio di direzione anche sulla mobilità, attraverso piste ciclabili e riduzione del traffico in transito, e sull'urbanistica e il consumo di suolo, dopo che "Fagioli in 5 anni ha regalato a Saronno cinque nuovi supermercati che sorgeranno con altrettanti parcheggi". Critiche al sindaco uscente anche sulla gestione della crisi sanitaria: "Ha gestito il covid blindato nel palazzo, così come ha affrontato il tema dell'ospedale ritirandosi dal comitato in difesa per non disturbare Fontana e Gallera".