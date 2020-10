Sarà il ballottaggio a stabilire chi sarà il nuovo sindaco di Corsico. I due candidati che hanno superato il primo turno delle elezioni comunali sono Stefano Ventura (centrosinistra) che due settimane fa ha ottenuto il 41,10 per cento dei consensi, e Filippo Errante, ex sindaco e candidato del centrodestra, con il 36,19 per cento. Decisivi per la sfida al secondo turno potrebbero essere i voti di Roberto Mei, candidato di Forza Italia e ‘Corsico popolare', arrivato al 7,76 per cento. Il centrodestra si è infatti presentato diviso a Corsico, dopo che la precedente giunta, guidata da Errante, è caduta a causa delle spaccature nella maggioranza, portando al commissariamento del comune. Importante sarà capire cosa faranno gli elettori del Movimento 5 Stelle, che al primo turno ha preso l'8,15 per cento.

Il voto per ballottaggio si terrà il 4 e 5 ottobre. Le urne sono aperte nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15.

Il candidato del centrosinistra Ventura:

Non farà apparentamenti Stefano Ventura, sostenuto da Partito democratico e da due liste civiche. "Andiamo avanti con le nostre forse convinti della bontà delle nostre proposte", dichiara a Fanpage.it il candidato del centrosinistra. "L'amministrazione precedente è venuta meno alle sue responsabilità, causando il commissariamento in una stagione drammatica. Noi vogliamo ripartire da serietà e competenza". Per Ventura la priorità è "la cura della città fin dalle piccole cose" partendo "dalla manutenzione di strade, piazze e parchi", la sicurezza dei cittadini "con l'introduzione del terzo turno serale dei vigili". Progetti sul medio periodo sono "arrivare a un numero di posti al nido adeguato alle esigenze", la riqualificazione delle aree degradate e abbandonate, "l'attenzione per le fragilità, gli anziani e le famiglie in difficoltà". C'è poi l'impegno sul rilancio della cultura "con una rassegna annuale che comprenda intrattenimento, teatro, musica" e quello per fare arrivare la metropolitana "su cui sarà fondamentale collaborare attivamente con il ministero dei Trasporti e le istituzioni locali".

Il candidato del centrodestra Errante: Priorità sicurezza e legalità, la metro è un progetto importante

"Vogliamo ripartire da dove abbiamo lasciato, riprendendo il lavoro interrotto", spiega a Fanpage.it l'ex sindaco Filippo Errante, candidato di Lega, Fratelli d'Italia e lista ‘Errante sindaco'. "Le nostre priorità restano la sicurezza, la legalità e l'attenzione alle famiglie più fragili e bisognose" e per questo "vogliamo partire dal potenziamento dell'organico e dei mezzi della polizia locale". Errante ha incassato l'appoggio di Forza Italia. Dopo le divisioni della sua maggioranza nella precedente giunta questa volta in caso di vittoria il centrodestra resterà unito perché "le condizioni sono cambiate e abbiamo rinnovato la compagine, con nuovi candidati giovani e con professionalità". Tra le questioni in gioco nei prossimi anni c'è il possibile prolungamento della metropolitana M4, "un progetto per il futuro su cui abbiamo cofinanziato lo studio di fattibilità e sui cui mi auguro arriveranno investimenti".