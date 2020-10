Stefano Ventura è il nuovo sindaco di Corsico. Si sono chiuse alle 15 le operazioni di voto per il ballottaggio per le elezioni comunali nel piccolo comune dell'hinterland di Milano. Il candidato del centrosinistra ha vinto con il 62,81 delle preferenze, contro il 37,19 del suo avversario.

Elezioni comunali Corsico: Ventura sindaco con il 62,81

Bocciato l'ex sindaco di centrodestra, Filippo Errante, la cui giunta era caduta dopo che la sua maggioranza si era spaccata, portando al commissariamento dell'amministrazione comunale. Era il candidato di Lega, Fratelli d'Italia e lista ‘Errante sindaco'. Al primo turno si era fermato al 36,19 per cento, ma per il secondo turno poteva contare anche sull'appoggio di Forza Italia. Stefano Ventura, sostenuto da Partito democratico e da due liste civiche, partiva dal 41,10 per cento dei consensi di due settimane fa. Ventura pochi giorni prima del ballottaggio ha ricevuto il sostegno ufficiale del Movimento 5 Stelle.

Chi è Stefano Ventura

Stefano Ventura, docente di Statistica ed Economia Europea, sposato, è il candidato scelto dal centrosinistra per provare a strappare alla destra il governo della città. "L'amministrazione precedente è venuta meno alle sue responsabilità, causando il commissariamento in una stagione drammatica. Noi vogliamo ripartire da serietà e competenza", ha detto a Fanpage.it in un'intervista prima del ballottaggio. Per Ventura la priorità è "la cura della città fin dalle piccole cose" partendo "dalla manutenzione di strade, piazze e parchi", la sicurezza dei cittadini "con l'introduzione del terzo turno serale dei vigili". Progetti sul medio periodo sono "arrivare a un numero di posti al nido adeguato alle esigenze", la riqualificazione delle aree degradate e abbandonate, "l'attenzione per le fragilità, gli anziani e le famiglie in difficoltà". C'è poi l'impegno sul rilancio della cultura "con una rassegna annuale che comprenda intrattenimento, teatro, musica" e quello per fare arrivare la metropolitana "su cui sarà fondamentale collaborare attivamente con il ministero dei Trasporti e le istituzioni locali".