È Mauro Gattinoni il nuovo sindaco di Lecco. Al ballottaggio per le elezioni comunali e il candidato del entrosinistra riesce a rimontare lo svantaggio del primo turno e vince per soli trenta voti. A Gattinoni sono andate infatti 10.978 preferenze, 50,07 per cento, contro le 10.947, pari a 49,97 per cento, del suo avversario Giuseppe Ciresa.

Elezioni comunali Lecco: Gattinoni rimonta e vince

Il candidato del centrodestra, sostenuto Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e lista ‘Peppino Ciresa sindaco', al primo turno aveva ottenuto il 48,7 per cento dei consensi. Mauro Gattinoni era riuscito a unire il centrosinistra contando sull'appoggio di Pd, ‘Fattore Lecco', dalla formazione di sinistra ‘Cambia Lecco' e dalla lista ‘Ambientalmente'. Dopo il primo turno si era alleato con la civica ‘Appello per Lecco'.

Sconfitto Giuseppe Ciresa

Giuseppe "Peppino" Ciresa, 72 anni, è molto noto in città per essere stato assessore, presidente di Confcommercio e numero uno del Cai. "Vogliamo portare al voto tutti i lecchesi che chiedono un cambiamento rispetto alla giunta precedente", aveva detto a Fanpage.it prima del ballottaggio. Da sindaco le sue priorità sarebbero state la gestione dell'emergenza Covid-19 nell'immediato. A medio e lungo termine prometteva di lavorare per favorire il turismo e lo sviluppo delle infrastrutture, sfruttando l'occasione delle Olimpiadi invernali 2026 e il fatto che Lecco si trova a metà strada tra Milano e le piste della Valtellina.

Chi è Mauro Gattinoni

Mauro Gattinoni, 43 anni, dal 2011 direttore dell'associazione delle piccole e medie industrie lecchesi, è riuscito ad arrivare al secondo turno potendo contare su un'alleanza ampia. Nel suo programma la priorità è per investimenti in cultura e gli spazi per ragazzi e studenti, per una migliore manutenzione delle infrastrutture, ma grande importanza viene data anche all'ammodernamento e l'efficienza della macchina comunale. Per rimontare dopo il primo turno, il candidato del centrosinistra ha scommesso sulla mobilitazione dei giovani