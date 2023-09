Rissa tra due uomini e una guardia giurata fuori da un locale di Corso Como a Milano: due feriti Nella scorsa notte, due persone sono rimaste ferite durante una rissa avvenuta fuori dai locali di corso Como a Milano. Tra le persone trasferite in ospedale, c’è anche una guardia giurata.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella scorsa notte, venerdì 29 settembre, due persone sono rimaste ferite durante una rissa avvenuta fuori dai locali di corso Como a Milano. Tra le persone trasferite in ospedale, c'è anche una guardia giurata. Sono ancora poche le informazioni relative a questa vicenda. Sul posto anche gli agenti della Questura che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

La rissa è esplosa in un parcheggio che si trova all'esterno di alcuni locali in via De Tocqueville. Sulla base di quanto riferito fino a questo momento, sembrerebbe che la lite sia nata tra un uomo di 35 anni, che lavora come il vigilante, e un ragazzo di ventuno anni. Per il momento non si conoscono le cause del litigio. Sembrerebbe che nella rissa sia rimasto coinvolto anche un uomo di 55 anni.

Il ventunenne è rimasto ferito al capo. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118. Il ventunenne è stato trasferito in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli. La guardia giurata, che non è chiaro che tipo di ferite abbia riportato, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda.