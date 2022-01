Rissa a colpi di bottiglie davanti alla stazione Centrale di Milano: un uomo in coma Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo una rissa con un 30enne, avvenuta a colpi di bottiglie di vetro, fuori dalla stazione centrale di Milano. Il primo ragazzo, di cui non si conoscono le generalità perché senza documenti, è stato trasferito in coma in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Una rissa "all'arma bianca" si è verificata nella tarda serata di ieri, domenica 2 gennaio, in piazza Luigi Savoia, davanti alla stazione Centrale di Milano. Due le persone rimaste seriamente ferite dopo essersi affrontati a colpi di bottiglie di vetro. L'episodio, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato verso le 22.45 di ieri sera. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 a bordo di due ambulanze e un'automedica.

L'uomo non è stato ancora identificato

Secondo le prime informazioni, un uomo di 30 anni e un altro si sarebbero picchiati a colpi di bottiglie di vetro. Non sono ancora chiari i motivi che avrebbero portato alla discussione. Il 30enne avrebbe riportato tagli a bocca e orecchie e sarebbe stato trasferito in codice rosso all'ospedale Policlinico. Qui, però le sue condizioni sarebbero migliorate. L'altro uomo invece sarebbe rimasto gravemente ferito: avrebbe riportato tagli al volto, alla bocca e al naso e sarebbe stato trasferito all'ospedale Niguarda, sempre in codice rosso, ma in coma. Quest'ultimo non sarebbe stato identificato perché senza documenti. Sulla vicenda indagano le forze dell'ordine.

Risse e aggressioni la notte di Capodanno a Milano

Anche due giorni fa, durante la notte di Capodanno, si sono verificate altre aggressioni nel capoluogo meneghino. In particolare, la più grave, è avvenuta a piazza Mercanti: un uomo di 35 anni è stato accoltellato e trasferito d'urgenza al Policlinico. Nella stessa sera, in via Torino, è rimasto ferito un 21enne e poco dopo sono rimasti feriti un 18enne e un altro 21enne. In diverse vie della città si sono poi verificate alcune risse con feriti.