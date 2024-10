video suggerito

Riapre la metro M4 di Milano, il 12 ottobre l'inaugurazione della linea blu: gli eventi e le nuove fermate Sabato 12 ottobre si inaugura l'intera linea blu M4, la nuova metropolitana di Milano che collega San Cristoforo all'aeroporto di Linate. Saranno aperte tutte e 21 le fermate, per un totale di 15 km di tracciato.

È finalmente prevista per sabato 12 ottobre l'apertura ufficiale dell'intera tratta della metro 4 di Milano, la nuova linea blu che attraverserà la città dal capolinea dell'aeroporto di Linate a quello della stazione Fs di San Cristoforo. Si terrà infatti nel fine settimana l'inaugurazione delle nuove fermate da Sforza Policlinico a San Cristoforo, per un totale di 21 stazioni metropolitane e 15 chilometri di estensione.

Ad aprire definitivamente al pubblico saranno così le stazioni di Sforza Policlinico (scambio con la M3), Santa Sofia, Vetra, De Amicis, Sant'Ambrogio (scambio con M2), Coni Zugna, California, Bolivar, Tolstoj, Frattini, Gelsomini, Segneri, San Cristoforo Fs (scambio con il passante ferroviario urbano Trenord). Per l'occasione si prepara una grande festa a Milano, in programma dalle ore 13.30 e per tutta la giornata di sabato 12 ottobre con musica, feste di strada, eventi e spettacoli nei cinema e teatri situati lungo la tratta.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni dal lunedì alla domenica (festivi compresi), dalle 06.00 alle 00.30 circa, con tempi di attesa sulla banchina dai 3 ai 6 minuti. Il costo del biglietto resterà invariato, e sarà di 2,20 euro.

Le fermate della metro 4 di Milano rinnovata

Sabato 12 ottobre apre l’intera linea M4 con l'inaugurazione delle stazioni da Sforza Policlinico a San Cristoforo. La nuova metropolitana collega il centro alla zona est della città (quartiere Forlanini e Aeroporto di Linate) e alla zona ovest (Lorenteggio e Stazione San Cristoforo). per un totale di 15 chilometri di tracciato. Il 26 novembre 2022 sono state aperte al pubblico le prime sei fermate (Linate – Dateo), mentre il 4 luglio 2023 è toccato alle fermate Tricolore e San Babila.

Ma non solo. A un passo dal primo viaggio della blu già si pensa al suo eventuale prolungamento: sono infatti già al vaglio degli esperti i progetti che riguardano le possibili fermate future intorno all'Idroscalo (San Felice e Stazione di Segrate Porta Est, dove passerà l'Alta velocità ferroviaria). L'opera di ampliamento della rete metropolitana ha già ottenuto un finanziamento di 420 milioni di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ecco l‘elenco completo delle fermate della metropolitana blu M4 di Milano.

Linate Aeroporto

Repetti

Stazione Forlanini (scambio con passante ferroviario urbano Trenord)

Argonne

Susa

Dateo

Tricolore

San Babila (scambio con M1)

Sforza Policlinico (scambio con M3)

Santa Sofia

Vetra

De Amicis

Sant'Ambrogio (scambio con M2)

Coni Zugna

California

Bolivar

Tolstoj

Frattini

Gelsomini

Segneri

San Cristoforo Fs (scambio con passante ferroviario urbano Trenord)

Gli eventi previsti per l’apertura della metro 4 a Milano

In occasione dell'inaugurazione della nuova linea metropolitana cittadina, saranno oltre 40 gli artisti che si esibiranno nelle 13 nuove fermate e nel mezzanino di San Babila che collega la metro blu alla M1 rossa con più di cinque ore di musica.

Negli spazi superficiali presso le fermate di Coni Zugna, California, Bolivar, Gelsomini e Segneri saranno inoltre organizzati giochi ed eventi, tra cui attività sportive ed esibizioni a cura delle associazioni di zona, laboratori creativi, giochi per bambini e bambine, spettacoli di burattini e molto altro.

La sera invece, grazie alla collaborazione dei cinema e nei teatri situati nei pressi della tratta, la festa proseguirà con ben 17 spettacoli gratuiti (già tutti sold out) tra teatro d’autore, prime visioni, biopic e musica classica e jazz. Qui il programma completo degli eventi previsti.